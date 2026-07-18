أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

بداية جديدة مع موكوينا

وكتب حساب النادي عبر موقع «فيسبوك»: «بداية جديدة تحمل الكثير من الطموح.. مرحباً بك، رولاني موكوينا».

خبرة أفريقية رغم صغر سنه

ورغم صغر سنه، يمتلك رولاني موكوينا، البالغ من العمر 39 عاماً، خبرة تدريبية كبيرة في القارة الأفريقية، إذ سبق له تدريب صن داونز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر، والوداد المغربي، والاتحاد الليبي.

خلافة يورتشيتش بعد حقبة تاريخية

يُذكر أن نادي بيراميدز، رغم حداثة عهده، حقق جميع ألقابه الخمسة (كأس مصر «مرتين»، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، كأس أفريقيا -آسيا- المحيط الهادئ) تحت قيادة المدرب السابق كرونسلاف يورتشيتش.