أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تمديد عقد نجمه المجري دومينيك سوبوسلاي، بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

عقد طويل الأمد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «وقّع الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي عقداً جديداً طويل الأمد مع نادي ليفربول، قبل بداية موسم 2026-2027».

أول تعليق من سوبوسلاي

من جانبه، قال سوبوسلاي لموقع ناديه: «ربما يكون هذا أهم يوم في مسيرتي، هناك حدثان يسبقان هذا الحدث؛ ربما عندما انضممت إلى ليفربول، وهو الحدث الأول، وعندما رُزقت بمولودي، بالطبع، لكن في مسيرتي الكروية، أستطيع القول إن هذا الحدث من بين أفضل ثلاثة أحداث».

وأضاف لاعب الوسط المجري: «أنا سعيد للغاية، لا أطيق الانتظار للذهاب مراراً وتكراراً، أنا سعيد فقط لوجودي هنا، كما قلت مرات عديدة».

أرقام وإنجازات سوبوسلاي

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2023 قادماً من لايبزيغ الألماني، شارك سوبوسلاي في 147 مباراة بقميص «الريدز» في جميع المسابقات، سجل خلالها 28 هدفاً، وكان جزءاً من تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

وقدم سوبوسلاي أفضل مواسمه الفردية مع «الريدز» خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 13 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة خلال 53 مباراة، كما فاز بجائزة لاعب الموسم بتصويت جمهور ليفربول.