في قرار غريب لكنه يعكس إيمان الأرجنتينيين العميق بـ«طقوس الحظ»، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.



ميلي فضّل البقاء في مقر «أوليفوس» الرئاسي، ومتابعة المباراة عبر الشاشة كما فعل منذ انطلاق البطولة، قاطعاً بذلك أي احتمال لكسر «سلسلة انتصارات» منتخب بلاده.



وفي رد حاسم على سؤال إذاعة «إل أوبسرفادور» قال: «لا إطلاقاً لن أحضر وسأتابع من أوليفوس كما فعلت من اليوم الأول».



الرئيس اعترف أن الأمر يتعلق بـ«كابالا»، وسيشاهد النهائي من قاعة السينما داخل القصر برفقة شقيقته كارينا ميلي الأمينة العامة للرئاسة.



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كشف ميلي «تعويذته» الجديدة «سترة» سميكة لشركة النفط الحكومية «واي بي إف» ارتداها في فوز الأرجنتين على سويسرا 3-1 في ربع النهائي.



إذ قال: «عندما خلعتها تلقينا هدفاً، فأعدتها فوراً ولم أخلعها منذ ذلك الحين».