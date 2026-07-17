يواصل ليونيل سكالوني ترسيخ مكانته كأحد أنجح المدربين في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام المنتخبات الأوروبية منذ توليه القيادة الفنية لـ«التانغو».



وخاض سكالوني 11 مباراة أمام منتخبات أوروبا، حقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات دون أن يتلقى أي خسارة، في سلسلة استثنائية تعكس قوة المنتخب الأرجنتيني تحت قيادته وثباته في المواجهات الكبرى.



وشملت هذه النتائج انتصارات على منتخبات عريقة مثل إيطاليا وفرنسا وكرواتيا وبولندا وإنجلترا، إلى جانب تعادلات أمام ألمانيا وهولندا وفرنسا.



ومع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، يقف سكالوني أمام فرصة تاريخية جديدة لمواصلة هيمنته على المنتخبات الأوروبية، وإضافة إنجاز آخر إلى مسيرته الذهبية مع بطل العالم.