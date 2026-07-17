تدخل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم دورتها السادسة بكتلة تصويتية تضم 49 مندوباً، يمثلون أندية الدرجات الخمس، لاختيار المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر في 30 أغسطس 2026، بعد فتح باب الترشح من 22 يوليو حتى الأول من أغسطس.



وكشف المستشار القانوني سعود الرمان، لـ«عكاظ»، أن الجمعية العمومية تتألف من 18 مندوباً لأندية الدوري الممتاز، بواقع مندوب لكل نادٍ، و10 مندوبين لأندية الدرجة الأولى، و10 للدرجة الثانية، و8 للدرجة الثالثة، و3 للدرجة الرابعة.



وتمثل الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأندية صاحبة المراكز الأعلى في آخر موسم رياضي منتهٍ يسبق اجتماع الجمعية العمومية؛ ليكتمل بذلك مجموع الناخبين عند 49 مندوباً.



وأوضح «الرمان» أن انتخابات مجلس الإدارة تُجرى بنظام القائمة، وتضم الرئيس ونائباً أو نائبين وأعضاء المجلس، بحد أقصى 12 عضواً، على أن تضم امرأة واحدة على الأقل. ولا تُقبل أي قائمة دون تزكية ثلاثة مندوبين على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية، ولا يحق للمندوب تزكية أكثر من قائمة واحدة، وإلا أُلغيت جميع تزكياته.



ويتمتع كل مندوب بصوت واحد، ويقتصر التصويت على الحاضرين، دون السماح بالتصويت بالإنابة أو المراسلة. وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، فيما تفوز القائمة بالتزكية إذا كانت القائمة الوحيدة.



وتحتاج القائمة للفوز من الجولة الأولى إلى ثلثي الأصوات الصحيحة؛ أي 33 صوتاً عند اكتمال حضور الأعضاء الـ49. وفي الجولة الثانية والجولات اللاحقة تكفي الأغلبية التي تتجاوز 50%، ما يجعل 25 صوتاً كافية للفوز عند حضور جميع الأعضاء.



وفي حال مشاركة أكثر من قائمتين، تُستبعد القائمة الأقل أصواتاً ابتداءً من الجولة الثانية حتى تبقى قائمتان، وإذا استمر التعادل بعد ثلاث جولات، تُجرى القرعة لتحديد القائمة الفائزة، وفق النظام الأساسي⁠ ولائحة الانتخابات لعام 2026⁠.