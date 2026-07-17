في جريمة مأساوية مروعة هزت الأوساط التونسية وجمعت بين تفاصيل الغدر العائلية والغموض، باشرت السلطات الأمنية والقضائية في تونس تحقيقات مكثفة مع رجل وابنه للاشتباه في تورطهما بقتل زوجته «الأجنبية» طعناً في مدينة سوسة الساحلية الشهيرة.

الواقعة الصادمة تفجرت بعد عثور السلطات على الزوجة، وهي سيدة أجنبية في العقد السادس من عمرها، جثة هامدة نتيجة تعرضها لعدة طعنات نافذة وبليغة في مختلف أنحاء جسدها، مما أدى لوفاتها على الفور قبل محاولات إسعافها.

وأعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة أن النيابة العمومية أذنت رسمياً بفتح تحقيق قضائي عاجل وضخم ضد الأب والابن، وكل من سيكشف عنه البحث والتحريات اللاحقة، بتهمة ثقيلة ومباشرة وهي: «القتل العمد مع سابق القصد».

وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود تخطيط وتنسيق مسبق بين الأب وابنه لإنهاء حياة الضحية بتلك الطريقة الوحشية، وهو ما تعمل الأجهزة الأمنية على كشف دوافعه الحقيقية.

ولمنع أي محاولة للهروب أو طمس معالم الجريمة، أمر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإصدار قرار فوري بحجز وإيقاف كل من الزوج والابن على ذمة التحقيقات الجارية.

كما قرر القضاء التونسي اتخاذ إجراء فني لافت، بإصدار أمر بإخضاع نجل الضحية (وهو شاب في العقد الرابع من عمره) لكشف نفسي وعقلي دقيق من قبل لجنة طبية مختصة، لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة البشعة التي هزت هدوء المدينة السياحية.