«أنا بتصور مع الأفاعي».. ما قصة الحرب المشتعلة بين هيفاء وهبي وإحدى معجباتها؟

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لتتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي من جديد، ولكن هذه المرة ليس بعمل فني أو إطلالة ساحرة، بل بسبب مواجهة نارية خاضتها علناً ضد حملة تشهير طالت ملامحها إثر تداول صورة جمعتها بإحدى المعجبات دون استخدام «فلتر».

بدأت القصة بعد انتشار صورة لهيفاء تظهر فيها بملامح شاحبة ومختلفة نسبياً عما اعتاده الجمهور، ورافق الصورة ادعاء من صاحبة المنشور بأن الفنانة اللبنانية قامت بحذف الصورة من هاتف صديقتها بعد التقاطها، لتقوم الفتاة باستعادتها ونشرها معلقة: «صاحبتي طالعة أجمل منها، هدول الصور اللي هيفاء محتهن من جوال صاحبتي رجعتهن».

ولم تقف هيفاء وهبي مكتوفة الأيدي أمام هذه الادعاءات، بل اختارت المواجهة المباشرة والحاسمة. وقامت بإعادة نشر الصورة المثيرة للجدل عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، مرفقة بتعليق الفتاة للرد عليها وتفنيد روايتها.

وكتبت هيفاء بغضب ممزوج بالثقة: «معقولة عاملين حملة تشهير على صورة، وصورة كيوت كمان.. يلي بالصورة كذابة، وخليني أشوف القضاء كيف بيتصرف مع أشكالك». وأضافت بلهجة حادة: «أنا بتعامل بلطف مع كل الناس، حتى مع الأفاعي ألتقط الصور».

هذه المواجهة الساخنة أعادت إلى الأذهان أزمة مشابهة تعرضت لها النجمة اللبنانية في عام 2022، عندما تعرضت لحملة تنمر واسعة النطاق عقب انتشار صور لها بملامح بدت متعبة أو متأثرة بالإضاءة السيئة خلال كواليس مشاركتها في فعاليات موسم الرياض.

وفي الوقت الذي قللت فيه هيفاء سابقاً من أهمية تلك الانتقادات، يبدو أن صبر النجمة اللبنانية قد نفد هذه المرة، وقررت اللجوء إلى القضاء لردع المعجبة التي اتهمتها باستغلال لطفها وتواضعها لتشويه صورتها أمام الرأي العام.