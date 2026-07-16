أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم (الخميس)، أنها واصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وقالت الوزارة إنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم، مؤكدة أن مذكرة التفاهم في إسلام آباد تبقى إطاراً راسخاً لتعزيز السلام والاحترام المتبادل.



في الوقت ذاته، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء حملة دعائية للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن حرب إيران، وتقويض مفاوضات إنهاء الحرب.



وقال فانس في حواره مع مقدم البودكاست الأمريكي الشهير جو روجان: «هناك أشخاص داخل منظومتهم، ونحن على يقين تام، يتلاعبون بالرأي العام الأمريكي ويحاولون تغييره لإبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى. ليس لتحقيق أي هدف، بل لمجرد الاستمرار إلى أجل غير مسمى».



في غضون ذلك، رفعت الإدارة البحرية الهندية مستوى التأهب الأمني في الخليج ومضيق هرمز والمياه المجاورة، مشددة على أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحارة هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز.



وأفادت بيانات منصة كبلر البحرية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جداً مع تجدد الضربات الأمريكية لإيران، موضحة أن 13 سفينة تجارية فقط عبرت «هرمز» أمس، واستخدمت سفينة واحدة منها الطريق الجنوبي قرب الساحل العماني.



ميدانياً، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في ميناء بندر عباس جنوب البلاد.