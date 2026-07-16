بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية السورية ضبط أسلحة، من بينها مسيّرات قادمة من العراق ومتوجهة إلى سورية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، (الخميس)، تشكيل لجنة تحقيقية بعد إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضافت: «سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني».

ذخائر وأسلحة مضبوطة كانت في طريقها إلى حزب الله.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط وحداتها المختصة محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية-العراقية، مؤكدة أنها ضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية.



وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، إذ جرى إخضاعها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة.



وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية، استناداً إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال العملية، تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله اللبناني، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين فيها، والشبكات المرتبطة بها.



وأكدت وزارة الداخلية السورية أن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقاً لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن سورية أو دول الجوار.