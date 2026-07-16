حمّلت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الخميس)، إيران كامل المسؤولية عن استمرار الاعتداءات على أراضيها وعواقبها، معربة عن إدانة دولة الكويت، وبأشد العبارات، لاستمرار العدوان الإيراني الآثم وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.



وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء خرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.



وأكدت الوزارة أن التمادي في هذا النهج العدواني ضد دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفاقم حالة التصعيد والتوتر، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها، مطالبة بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات.



وشددت الوزارة على أن دولة الكويت ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين عليها، وصون مصالحها، وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة وفقاً لأحكام القانون الدولي.



وأعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات إيرانية بالمسيّرات.



وكتب الجيش الكويتي على حسابه في «إكس»: تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.