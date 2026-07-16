الفخراني وزكي وجلال يقودون تحركاً جديداً لحماية حقوق الفنانين

شهدت نقابة المهن التمثيلية في مصر اجتماعاً موسعاً ضم عدداً كبيراً من الفنانين وصناع الدراما، في خطوة تستهدف تحريك ملف حقوق الأداء العلني، باعتباره أحد الملفات التي يسعى الوسط الفني إلى تفعيلها بما يضمن الحفاظ على الحقوق الأدبية والمادية للفنانين.

اجتماع موسع

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام)، أن الاجتماع شهد مشاركة الفنان يحيى الفخراني، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من النجوم والمخرجين والكتاب، في حضور وصفته بأنه عكس حجم الاهتمام بهذا الملف.

حقوق الأداء العلني

وأوضحت شاهين أن الحضور ناقشوا أهمية تطبيق قانون حقوق الأداء العلني في مصر، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في العديد من الدول، مؤكدةً أن الهدف هو ضمان حصول الفنانين على حقوقهم أسوة بما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية.

وأشادت الفنانة بالدور الذي لعبه يحيى الفخراني في طرح هذا الملف منذ سنوات، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لاستكمال خطوات تفعيله بمشاركة الفنان ياسر جلال وعدد من أعضاء النقابة، معربةً عن تقديرها لكل من شارك في الاجتماع، ومتمنيةً أن تثمر هذه التحركات عن نتائج تصب في مصلحة الفنانين المصريين.

خلفية الجدل

تزامن الاجتماع مع تصاعد الجدل حول حقوق الأداء العلني، في ظل مطالبة الفنانين بتقنينها، مقابل اعتراض عدد من شركات الإنتاج وغرفة صناعة السينما لتطبيق هذا الحق، مستندة إلى تفسيرات قانونية ترى أنها لا تلزمها بسداد تلك المستحقات.