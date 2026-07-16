

يستعد الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة جدة، يجمعه بالمطرب السوري الشامي، في لقاء فني مرتقب يقام يوم 23 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي تستضيفها المملكة.

حفل مرتقب

ويأتي الحفل بعد التعاون الذي جمع النجمين وحقق تفاعلًا واسعًا، حيث يترقب الجمهور تقديم مجموعة من أبرز أغنياتهما، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية التي اعتادا تقديمها خلال حفلاتهما.



تعاون فني بينهما

وكان تامر حسني والشامي قد تعاونا خلال عام 2025 في دويتو غنائي بعنوان «ملكة جمال الكون»، الذي حقق انتشارًا واسعًا وحصد ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تفاعل كبير من الجمهور.

وجاءت الأغنية بروح موسيقية عصرية، إذ مزجت بين إيقاعات الدبكة والمقسوم في قالب شرقي حديث، لتشكل واحدة من أبرز التجارب الغنائية التي جمعت النجمين وحققت نجاحًا لافتًا.

يشار إلى أن حرص تامر حسني والشامي على تقديم أغنية «ملكة جمال الكون» في أكثر من حفل غنائي مشترك، وكانت البداية من الساحل الشمالي في مصر، حيث أحيا الثنائي أول حفل يجمعهما على المسرح، قبل أن يواصلا لقاءاتهما الفنية في عدد من الحفلات التي شهدت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.