تستعد الساحة الفنية في المملكة لاستقبال شهر يوليو بحزمة من الحفلات الغنائية، التي تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي والخليجي، في إطار موسم صيفي حافل بالأمسيات الفنية التي تحتضنها مدن جدة والرياض والخبر، وسط ترقب جماهيري واسع.

ويفتتح الفنان المصري محمد حماقي قائمة الحفلات بإحياء أمسية غنائية يوم 17 يوليو على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، احتفالاً بألبومه الجديد «سمعوني»، في حفل يمثل عودته للقاء جمهوره السعودي بعد فترة غياب.

وفي الخبر، يحتضن مسرح «الخبر أرينا» ثلاث أمسيات متتالية، ضمن برنامج حفلات يوليو، إذ يحيي الفنان عبادي الجوهر حفلاً يوم 17 يوليو ضمن «ليالي فوكالي»، فيما يلتقي الفنان اللبناني مروان خوري بالفنانة عبير نعمة في أمسية مشتركة يوم 18 يوليو، قبل أن يختتم الفنان جورج وسوف حفلات المسرح يوم 31 يوليو بأمسية تحمل عنوان «ليلة سلطان الطرب».

وفي الرياض، تعود الفنانة العراقية رحمة رياض إلى إحياء الحفلات في العاصمة بعد انقطاع دام أربعة أعوام، عبر مشاركتها في «ليلة عراقية»، التي تستضيفها «جامعة الأميرة نورة» يوم 24 يوليو، في واحدة من أبرز الحفلات المنتظرة خلال الشهر.

وتختتم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أجندة حفلات يوليو، بإحياء حفل غنائي يوم 30 يوليو، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، ضمن فعاليات موسم جدة 2026، وتقدم باقة من أشهر أعمالها التي رافقت مسيرتها الفنية، لتسدل الستار على شهر حافل بالأمسيات الغنائية التي تجمع مدارس موسيقية متنوعة، وتلبي أذواق جمهور الفن في المملكة.