أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسداد 300 ألف جنيه نفقة لصالح طليقته ريم طارق، في أحدث تطورات النزاع القضائي المتواصل بين الطرفين، ليصبح الحكم واجب التنفيذ بعد تأييد المحكمة للحكم الابتدائي.

تأكيد الحكم

وأوضح محامي ريم طارق، ياسر قنطوش، في بيان، أن المحكمة أيدت الحكم الصادر لصالح موكلته، مؤكداً أن حسن شاكوش أصبح ملزماً بسداد قيمة النفقة، لينضم هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام الصادرة في القضايا المتبادلة بين الطرفين.

أحكام سابقة

وسبق أن نفذ حسن شاكوش حكماً نهائياً آخر، قضى بسداد 950 ألف جنيه قيمة نفقة العدة والمتعة لطليقته، وذلك بعد اتخاذ إجراءات قانونية شملت الحجز على حساباته البنكية وبعض ممتلكاته، قبل إتمام سداد المبلغ بالكامل.

نشاط فني

وعلى الصعيد الفني، أحيا حسن شاكوش أخيراً، أولى حفلاته ضمن فعاليات مهرجان «موازين 2026» في المغرب، وسط حضور جماهيري كبير، وظهر خلال الحفل واضعاً العلم المغربي على كتفيه، كما وجه الشكر إلى الملك محمد السادس وإدارة المهرجان، معرباً عن سعادته بالمشاركة في أحد أبرز المهرجانات الفنية في العالم العربي.