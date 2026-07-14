جاءت حفلة الرباط لتقدم زاوية جديدة لقراءة تجربة راشد الماجد خلال عام 2026، بعدما واصل حضوره على أبرز المسارح العربية، مؤكداً أن مشروعه الفني ما زال يحتفظ بقدرته على الوصول إلى جمهور من مختلف الأجيال. ولم تعد أهمية هذه الحفلات مرتبطة بالأرقام أو المدن التي استضافتها، بقدر ما عكست رسوخ تجربة تراكمت على مدى عقود.

ومنذ انطلاق جولته في الرياض، مروراً بالبحرين وجدة وأبوظبي وصولاً إلى الرباط، بدا واضحاً أن الجمهور لا يحضر فقط للاستماع إلى الأغنيات، بل لاستعادة حالة وجدانية صنعتها أعمال رافقته لسنوات طويلة، وهو ما منح حفلاته بعداً يتجاوز الطابع الترفيهي إلى ارتباط عاطفي وثقافي مع جمهوره.

وخلال هذه الجولة، حافظ راشد الماجد على فلسفته الفنية القائمة على احترام المسرح، والاعتماد على قوة الأغنية وجودة الأداء، بعيداً عن المبالغة في المؤثرات البصرية، في تعبير عن ثقته بأن العمل الغنائي يظل العنصر الأهم في صناعة العلاقة مع الجمهور.

كما عكست اختياراته الغنائية وعياً بطبيعة جمهوره المتنوع، إذ مزج بين أعمال البدايات والأغنيات التي رسخت نجوميته وبعض إنتاجه الحديث، ليقدم صورة لمسيرة تطورت بالتوازي مع تطور الأغنية الخليجية، دون أن تتحول الحفلات إلى استعراض لأرشيفه الفني.

وفي قراءة وافية للجولة، نخلص إلى أن قوة راشد الماجد اليوم لا تكمن في السعي إلى أغنية تتصدر المشهد، بل في امتلاكه رصيداً فنياً تجاوز لحظة إنتاجه، وأصبح جزءاً من الذاكرة الموسيقية العربية. كما أن حضوره الهادئ وابتعاده عن الضجيج الإعلامي، عززا صورة فنان يراهن على القيمة الفنية أكثر من رهانِه على الزخم الإعلامي.

في المحصلة، تؤكد حفلات راشد الماجد في 2026، أن استمرارية الفنان لا تُقاس بطول مسيرته فحسب، بل بقدرته على الحفاظ على هويته الفنية، وتجديد حضوره مع كل لقاء جديد مع جمهوره.