رغم مرور سنوات طويلة على إسدال الستار رسمياً على زواج ثنائي هوليوود الأشهر، براد بيت وأنجلينا جولي، إلا أن شظايا هذا الانفصال العاصف ما زالت تتطاير لتصيب النجم العالمي في مقتل، وهذه المرة بضربة موجعة وقاسية من أقرب الناس إليه: أبنائه.

في تطور درامي صادم، قرر أبناء الثنائي إعلان الحرب جهاراً وبشكل قانوني ضد اسم والدهم الشهير «بيت»، مفضلين التخلي عنه نهائياً والارتماء بالكامل في أحضان اسم والدتهم «جولي».

ولم يعد الابتعاد عن اسم الأب مجرد رغبة شفهية، بل تحول إلى معركة قضائية رسمية في أروقة محاكم ولاية كاليفورنيا:

إعلانات بالصحف المحلية: قامت الابنة «زهرة» (21 عاماً) وشقيقها الأكبر «مادوكس» بنشر إعلانات قانونية في صحيفة «لوس أنجلوس ديلي جورنال»، وهي خطوة يشترطها قانون الولاية قبل اعتماد تغيير الأسماء رسمياً.

إسقاط «بيت»: تقدمت زهرة بطلبها الرسمي لحذف اسم والدها بعد أسابيع قليلة من خطوة مماثلة اتخذها شقيقها مادوكس، بانتظار جلسات القضاء المقبلة لاعتماد الأسماء الجديدة رسمياً ما لم يحدث أي اعتراض قانوني.

وقبل استكمال هذه الإجراءات، كانت زهرة قد مهدت للأمر علناً عندما صعدت إلى منصة حفل تخرجها من كلية «سبيلمان» معرفةً عن نفسها باسم «زهرة مارلي جولي»، في إشارة واضحة ومباشرة لقطع صلتها بوالدها.

والمثير للصدمة أن التخلي عن اسم النجم الحائز على الأوسكار تحول إلى ما يشبه «العدوى» الجماعية بين الأشقاء الستة، حيث يسير الجميع على نفس الخطى:

شيلوه: كانت السباقة في هذا الطريق، حيث قدمت طلباً مشابهاً لإسقاط اسم والدها قانونياً.

فيفيان ونوكس: حتى التوائم الصغار انضموا للمقاطعة، حيث ظهرت فيفيان باسم «فيفيان جولي» في أوراق مشاركتها بإنتاج مسرحية برودواي «الغرباء»، بينما سُجل شقيقها نوكس باسم «نوكس جولي» في شهادته الأكاديمية.

ويأتي هذا التفتت العائلي الصادم كفصل أخير وبائس لقصة الحب الأسطورية التي بدأت شرارتها عام 2004 خلف كواليس فيلم الأكشن الشهير «Mr. & Mrs. Smith». فبعد زواج رسمي عام 2014، لم تصمد العلاقة طويلاً ليحدث الانفصال العاصف عام 2016 ويقع الطلاق رسمياً في 2019. واليوم، يبدو أن براد بيت لا يخسر قضاياه القانونية ونزاعاته التجارية ضد أنجيلينا جولي فحسب، بل يخسر معها أيضاً إرثه الأهم وعائلته التي اختارت بالإجماع إزالة اسمه من هوياتهم الشخصية إلى الأبد.