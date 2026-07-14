افتتحت المطربة المصرية روبي نشاطها الفني هذا الصيف بإصدار «ميني ألبوم» جديد يحمل عنوان «الحب أيه»، لتعود إلى جمهورها بمجموعة من الأغنيات الجديدة التي أطلقتها دفعة واحدة عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

4 أغنيات بتوقيعات مختلفة

يتضمن الألبوم أربع أغنيات تعاونت خلالها روبي مع عدد من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى، وجاءت أغنية «الحب أيه» من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار، بينما حملت أغنية «مش مغرورة» كلمات حسين خالد وألحان وتوزيع أردني، كما كتب ولحن عزيز الشافعي أغنية «الناس الوحشين».

في حين جاءت أغنية «قلب مامي» من كلمات فليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، الذي شارك أيضًا في توزيعها مع معاذ حامد، بينما أشرف هاني محروس على المكس والماستر.

استعدادات لموسم صيف 2026

ويعد هذا الإصدار بداية لتحركات روبي الفنية خلال موسم الصيف، إذ تستعد لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، معتمدة على أغنياتها الجديدة التي تراهن بها على تحقيق حضور قوي ومواصلة المنافسة في الساحة الغنائية.