دخلت الصين حالة تأهب قصوى، بعدما أصدرت السلطات المختصة إنذارين باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في عدد من المقاطعات.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا»، إصدار إنذار أحمر من الفيضانات المفاجئة، محذرة من مخاطر مرتفعة للغاية في أجزاء من مقاطعتي لياونينغ وجيلين شمال شرقي البلاد، إضافة إلى آنهوي شرقي الصين، خلال الفترة الممتدة حتى مساء الإثنين.

كما أصدرت وزارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إنذاراً أحمر آخر بسبب الأخطار الجيولوجية، محذرة من احتمالات كبيرة لوقوع انزلاقات وانهيارات أرضية في أجزاء من مقاطعتي لياونينغ وآنهوي، فيما شملت تحذيرات باللونين البرتقالي والأصفر مناطق أخرى معرضة للخطر.

ووجهت السلطات الحكومات المحلية إلى تكثيف أعمال الرصد والمراقبة على مدار الساعة، وإصدار التحذيرات العاجلة للسكان، مع الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء في المناطق المهددة، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب المناطق المنخفضة والجبلية المعرضة للفيضانات والانهيارات.

وتشهد الصين خلال موسم الصيف سنوياً موجات من الأمطار الموسمية الغزيرة، تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، خصوصاً في المناطق الجبلية والريفية، ما يفرض تحديات كبيرة على السلطات المحلية في حماية السكان والبنية التحتية.

وتعتمد الصين نظاماً للتحذير من الأحوال الجوية يتكون من أربعة مستويات هي؛ الأحمر (الأعلى)، ثم البرتقالي، يليه الأصفر، وأخيراً الأزرق، ويُفعَّل الإنذار الأحمر عند توقع وقوع أخطار شديدة تهدد الأرواح والممتلكات وتتطلب استجابة طارئة واسعة النطاق.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل السلطات الصينية تعزيز إجراءات الاستعداد لموسم الفيضانات، الذي شهد خلال الأعوام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، مع تزايد تأثيرات التغيرات المناخية على أنماط هطول الأمطار ومستويات الأنهار في عدد من مناطق البلاد.