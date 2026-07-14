يستعد الفنان السعودي طلال سلامة لإحياء أمسية غنائية جديدة في العاصمة السعودية الرياض، ويلتقي جمهوره مساء الجمعة 24 يوليو الجاري على خشبة المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة، في حفل يقوده المايسترو أمير عبدالمجيد، ويُنتظر أن يقدم خلاله باقة من أشهر أعماله التي ارتبط بها جمهوره على مدار سنوات.

رسالة مؤثرة للجمهور

وروّج طلال سلامة للحفل عبر حساباته الرسمية، معبراً عن سعادته باللقاء المرتقب، مؤكداً أن دعم جمهوره كان الدافع الأكبر في مسيرته الفنية، وداعياً محبيه إلى مشاركته أمسية يطغى عليها الطرب والحنين، في ليلة وصفها بأنها ستكون مليئة بالذكريات واللحظات المميزة.

دعم من الشركة المنظمة

من جانبها، أعلنت الشركة المنظمة للحفل تفاصيل الأمسية عبر منصاتها، مشيرة إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع ليلة تستعيد أجواء الأغنيات الكلاسيكية والطرب الأصيل بصوت طلال سلامة، مؤكدة أن الحفل سيقام في تمام العاشرة مساءً، فيما تتواصل عمليات حجز التذاكر عبر أحد المنصات.

آخر نشاطات سلامة الفنية

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الأنشطة الفنية التي يواصلها طلال سلامة خلال الفترة الحالية، في إطار حضوره المتجدد على الساحة الغنائية، وحرصه على التواصل مع جمهوره من خلال حفلات مباشرة يقدم فيها مختارات من أشهر أعماله إلى جانب عدد من الأغنيات التي يفضلها محبوه.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح طلال سلامة عدداً من الأغنيات الجديدة من بينها «عاصفة» وتصحيني» و«أبسط الأسباب»، التي تعاون خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين، فيما حملت الأخيرة توقيعه على مستوى الألحان.