توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الثلاثاء) موجة حارة تصل درجتها إلى 49 - 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما يسبب إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وفي الباحة، نبّه الأرصاد من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي الشامل هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض.