بثقة تامة وبنبرة لم تخْلُ من المزاح والجرأة، فجّر الفنان المصري محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، قنبلة تصريحات مدوية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن صراحة أنه النجم الأعلى أجراً في مصر والوطن العربي بأكمله، مستثنياً شخصاً واحداً فقط من هذه المعادلة الرقمية الصعبة!

جاء التصريح الناري خلال استضافة محمد إمام في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة «MBC مصر». وأثناء الحديث عن نجاح فيلمه الجديد «صقر وكناريا» وتحقيقه إيرادات ضخمة في دور العرض (رغم تحديات امتحانات الثانوية العامة ومباريات كأس العالم) باغته أديب بسؤال تقليدي عن النجم الأعلى أجراً في مصر.

وأتى رد محمد إمام سريعاً وصادماً: «أنا أعلى أجر في مصر.. ده معروف يعني.. بس أنا مبحبش أقول!».

ولم يكتفِ نجل الزعيم بذلك، بل عندما طلب منه عمرو أديب إعادة الجملة للتأكيد، أضاف بجرأة أكبر: «أنا أعلى أجر في مصر.. وفي الوطن العربي».

التراجع الذكي

سريعاً، وبذكاء فنان يدرك طبيعة «التريند»، سارع محمد إمام لتلطيف الأجواء موضحاً أنه يمازح الإعلامي عمرو أديب. وأشار إلى أن الأجر الأعلى يذهب تلقائياً لمن يحقق الإيرادات والمشاهدات الأعلى بالقطع.

وضرب نجل الزعيم أمثلة بنجوم شباك التذاكر والدراما في مصر:

أحمد عز وكريم عبد العزيز: كأصحاب أعلى إيرادات سينمائية.

محمد رمضان وأحمد العوضي: كأبرز نجوم نسب المشاهدة في الدراما التلفزيونية.

لكن، ورغم هذه الأسماء الرنانة، عاد عمرو أديب ليسأله مجدداً: «هل يتقاضى هؤلاء أجراً أعلى منك؟»، ليجيب إمام بحسم: «مفيش حد بياخد أعلى مني.. إلا عادل إمام».

وفي نهاية حديثه، وضع محمد إمام والده «الزعيم» عادل إمام في مكانة استثنائية لا يمكن لأحد الاقتراب منها. وأكد أنه في حال قرر والده العودة إلى البلاتوهات غداً بفيلم جديد، فإنه سيتصدر قائمة الأجور فوراً وبفارق فلكي عن الجميع.

واختتم محمد إمام تصريحاته قائلاً إن أعلى أجر يتقاضاه أي نجم حالياً في الساحة الفنية، لن يصل حتى إلى «نصف» ما كان يتقاضاه الزعيم عادل إمام، لافتاً إلى أن والده كان دائماً الأعلى أجراً طوال مسيرته، لكنه كان يفضل الصمت والعمل دون إطلاق تصريحات رنانة حول أرقامه.