تستعد مغنية الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني لخوض تجربة مختلفة من خلال عرض موسيقي جديد يحمل اسم «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»، في عمل يستلهم سيرة الفنانة الراحلة داليدا، ويقدمه برؤية إخراجية المخرج خيري بشارة ضمن تعاون ثقافي بين مصر وفرنسا.

إعلان التفاصيل

وسيتم الإعلان رسمياً عن المشروع خلال مؤتمر صحفي تستضيفه السفارة الفرنسية بالقاهرة يوم 20 يوليو الجاري، بحضور السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، إلى جانب القائمين على العمل، حيث يتضمن المؤتمر الكشف عن فكرة العرض وفريقه وخطة تقديمه وموعد انطلاقه.

تحية لمسيرة داليدا

ويقدم العرض قراءة فنية جديدة لأشهر محطات داليدا، من خلال إعادة تقديم مجموعة من أغانيها وأعمالها التي صنعت مكانتها العالمية، في محاولة لإحياء إرثها الفني بأسلوب معاصر يجمع بين الموسيقى والاستعراض.

جسر ثقافي

ويعكس المشروع عمق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، مستحضراً مسيرة داليدا التي ولدت في القاهرة قبل أن تحقق نجاحاً استثنائياً على الساحة العالمية، لتظل واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الغناء بما تركته من أعمال لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

وتركت داليدا إرثاً فنياً استثنائياً جعلها واحدة من أبرز أيقونات الغناء في العالم، إذ لا تزال أغنياتها تحظى بانتشار واسع، فيما يحتفظ جمهورها في مختلف الدول بمكانة خاصة لها لتبقى أعمالها حاضرة في الذاكرة الفنية رغم مرور سنوات طويلة على رحيلها.