اضطرت الخطوط الجوية النرويجية إلى تغيير صورة حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» إلى شعار الخطوط الجوية البريطانية، وفاءً بتحدٍ أطلقته قبل مواجهة منتخبي النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026.



وكانت الشركة النرويجية قد دخلت في حرب دعائية طريفة مع نظيرتها البريطانية طوال الأسبوع الذي سبق المباراة، معلنة أن الشركة التابعة للمنتخب الخاسر ستستبدل شعارها بشعار المنافس في اليوم التالي للمواجهة.



لكن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام قلب الموازين بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز، مسجلاً هدفين قلب بهما تأخر إنجلترا بهدف إلى انتصار منحها بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وأطاح بآمال هالاند ورفاقه.



وبعد نهاية اللقاء، أوفت الخطوط النرويجية بوعدها، ونشرت عبر حسابها الرسمي عبارة: «أحسنت يا إنجلترا»، قبل أن تستبدل شعارها بشعار الخطوط الجوية البريطانية، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.