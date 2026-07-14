طالب المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن بإعادة النظر في لائحة اللاعبين الأجانب بالدوري المحلي، مقترحاً تقليص عددهم من 5 إلى 3 لاعبين، معتبراً أن تجربة المنتخب في كأس العالم 2026 أبرزت أهمية منح اللاعب المصري فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة مع الأندية.



وقال في تصريحات تلفزيونية، إن تقليص عدد الأجانب إلى 3 لاعبين فقط سيسهم في زيادة عدد دقائق مشاركة اللاعبين المصريين، وهو ما سينعكس إيجاباً على اختيارات المنتخب المصري خلال الاستحقاقات القادمة.



وأضاف: كثرة اللاعبين الأجانب في قائمة الأندية تضع الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدٍ كبير، موضحاً، وجود 3 أجانب فقط سيمنح اللاعب المصري فرصة أكبر للمشاركة.



وأشار إلى أن بعض الفرق تعتمد على عدد كبير من اللاعبين الأجانب داخل التشكيل الأساسي، قائلاً: «8 لاعبين من أصل 11 في الملعب أجانب، فمدرب المنتخب هيعمل إيه؟ وهيختار من أي فريق؟». ويقصد حسام حسن بهذا الرقم احتساب بعض اللاعبين الذين تُعاملهم لوائح الدوري كلاعبين محليين، مثل اللاعبين الفلسطينيين، وهو ما يقلل فعلياً من عدد اللاعبين المصريين المتاحين للاختيار.



وأكّد حسام حسن أن المنتخب المصري شارك في كأس العالم الأخيرة معتمداً على لاعبين من الدوري المحلي، ما يجعل توفير فرص المشاركة للعناصر المصرية في المسابقة المحلية ضرورة فنية لتوسيع قاعدة الاختيار والحفاظ على جاهزية اللاعبين الدوليين.