طالب قائد المنتخب الإسباني رودريغو هيرنانديز المعروف بـ«رودري» زميله النجم الشاب لامين يامال بـ«الهدوء» والتركيز خلال المرحلة القادمة، حيث أوضح القائد أن يامال يعاني من نوبات قلق، بعدما لم يظهر في كأس العالم 2026 حتى الآن بصورة مبهرة كما كان متوقعاً.



وتواجه إسبانيا نظيرتها فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026 مساء اليوم (الثلاثاء)، ويعول منتخب «لا فوريا روخا» على نجمه الشاب (18 عاماً) الذي لم يسجل سوى هدف واحد في البطولة جاء في شباك المنتخب السعودي.



وذكر رودري في حديث لوسائل الإعلام: «ينتاب القلق لامين يامال بعض الأحيان وذلك بسبب رغبته في إثبات نفسه. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وعليه تهدئة قلقه بعض الشيء.»



وأضاف: «لامين ذكي للغاية رغم صغر سنه، وفي كثير من الأحيان نضطر إلى تهدئته في بعض لحظات المباراة».