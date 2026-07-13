أعرب نجم المنتخب البرتغالي برناردو سيلفا عن حزنه الشديد بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام المنتخب الإسباني، وأكّد أن الإقصاء المبكر شكّل خيبة أمل كبيرة للجميع.



وجاءت تصريحات سيلفا بالتزامن مع قرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إقالة المدير الفني روبرتو مارتينيز، وتعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، لقيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة.



وكتب برناردو سيلفا عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «كانت بطولة كأس عالم محبطة، وخيبة أمل كبيرة بعد خروجنا المبكر من المنافسات. لم نتوقع أن ينتهي مشوارنا بهذه السرعة».



وأضاف: «كان وسيظل تمثيل المنتخب البرتغالي شرفاً وفخراً كبيراً بالنسبة لي. أشكر جماهير البرتغال على دعمها المتواصل وثقتها الكبيرة بنا طوال البطولة».



واختتم النجم البرتغالي رسالته بتأكيد أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، معرباً عن أمله في ألا تؤثر خيبة المونديال على بدايته المرتقبة مع ريال مدريد، إذ يتطلع لفتح صفحة جديدة وتقديم أفضل مستوياته.