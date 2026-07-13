أكدت وكالة «إس آند بي» جلوبال للتصنيفات الائتمانية قدرة البنوك الخليجية على استيعاب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.



قوة رأس المال



واستندت الوكالة إلى قوة مستويات رأس المال، وانخفاض القروض المتعثرة، وارتفاع المخصصات، إلى جانب محدودية انكشافها على القطاعات الأكثر تأثراً بشكل مباشر.



وتوقعت «S&P Global» في أحدث تقاريرها استمرار حالة عدم اليقين حتى نهاية عام 2026، بما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، واستمرار التداعيات السلبية على البيئة الاقتصادية.



ضغوط كبيرة



ووفقاً لسيناريو التصعيد الذي وضعته الوكالة، أكدت «إس آند بي» قدرة البنوك الخليجية على تحمل ضغوط كبيرة، قد تتمثل في خروج رؤوس الأموال أو تراجع حاد في جودة الأصول، وهو ما يدعم استمرار نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي الخليجي.



وأضافت وكالة «إس آند بي» أن السعودية تُعد الأقل تأثراً اقتصادياً بين دول الخليج بتداعيات الحرب الإيرانية، مستفيدة من خط أنابيب النفط شرق-غرب الذي يتيح تصدير الخام عبر ميناء ينبع السعودي، فضلاً عن امتلاكها سوقاً محلية كبيرة تدعم مرونة اقتصادها.