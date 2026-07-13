لا تقتصر مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 على الصراع من أجل بطاقة العبور إلى النهائي، بل تجمع أيضًا المنتخبين الأعلى قيمة سوقية في العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.76 مليار دولار، بفضل كوكبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي، إلى جانب أوريلين تشواميني، وويليام ساليبا، وإدواردو كامافينغا، في تشكيلة تُعد من الأغلى والأكثر جودة على الساحة الدولية.

في المقابل، يحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث عالميًا، بقيمة سوقية تصل إلى 1.37 مليار دولار، معتمدًا على جيل شاب لامع يقوده لامين يامال وبيدري، إلى جانب مجموعة متجانسة تجمع بين الموهبة والانضباط التكتيكي.

وتمنح القيمة السوقية الضخمة والإمكانات الفنية الكبيرة للمواجهة طابعًا استثنائيًا، إذ يلتقي اثنان من أقوى منتخبات العالم في صراع لا يقبل القسمة على اثنين، لحجز مقعد في نهائي كأس العالم 2026.

• قيمة منتخب فرنسا:

1.76 مليار دولار

• قيمة إسبانيا:

1.37 مليار دولار

• مبابي يتصدر كتيبة الديوك

• يامال يقود الجيل الإسباني الجديد