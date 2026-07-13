بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده النرويج، تحرك الفريق القانوني للنجم الدولي مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينج هالاند لمقاضاة الممثلة الكوميدية الأرجنتينية مومي جياردينا، حيث تواجه مومي أزمة قانونية حادة، عقب إعلان الفريق القانوني للنجم إيرلينج هالاند اتخاذ إجراءات قضائية ضدها وضد قناة البث الرقمي «Luzu TV».



جاء تحرك محامي اللاعب بمقاضاة المنصة والممثلة الكوميدية بعد تقديمها فقرة هزلية ساخرة قامت فيها بتقليد مظهر اللاعب وحركاته بشكل مبالغ فيه.



تفاصيل الأزمة



شهدت كواليس الأزمة تصاعدًا كبيرًا بعد ظهور الممثلة مومي جياردينا في برنامج يحمل اسم «Nobody says anything» (لا أحد يقول شيئاً) المذاع عبر القناة الرقمية، وهي متقمصة شخصية مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي.



وتعمدت جياردينا السخرية من اللاعب من خلال ارتداء شعر مستعار أشقر واستخدام مكياج بارز والمبالغة في محاكاة ملامح هالاند الجسدية وتعبيرات وجهه وحركاته المعتادة في الملاعب. ومع الانتشار الواسع لمقطع الفيديو الساخر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتحقيقه ملايين المشاهدات، قرر الفريق القانوني للهداف النرويجي التدخل رسميًا والمضي قدمًا في الإجراءات القضائية ملاحقًا القناة والممثلة.