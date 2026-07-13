أتلفت أمانة محافظة جدة أكثر من 4.5 طن من الأغذية واللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، خلال حملة ميدانية مشتركة نفذتها في حي الفيصلية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 5 مواقع عشوائية استُغلت في ممارسة أنشطة تجارية مخالفة داخل منطقة سكنية.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش أن الفرق الرقابية رصدت استغلال عدد من الشقق السكنية في تشغيل أنشطة تجارية وغذائية مخالفة، شملت مطاعم ومطابخ ومعامل غذائية وتموينات وصالونات حلاقة، تعمل في بيئات تفتقر للاشتراطات الصحية والنظامية.





وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف كميات من اللحوم مجهولة المصدر والأغذية المحضرة بطرق غير نظامية، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإغلاق المواقع المخالفة، فيما جرى تسليم المواد الصالحة للاستهلاك إلى جمعية حفظ النعمة (استدامة)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأفاد أن الفرق الميدانية رصدت كذلك استغلال المباني المخالفة سكناً للعمالة، مبيناً أن الحملة نُفذت بدعم من بلدية المطار الفرعية، وبمشاركة عدد من الجهات المختصة.



مأكولات جاهزة داخل المواقع المخالفة.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية، داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد (940).