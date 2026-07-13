عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم العوهلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن أحمد الحربي، سلسلة من الاجتماعات في جمهورية الصين الشعبية مع قيادات حكومية وتنفيذية؛ لمناقشة آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، ونقل التقنية، والفضاء، والتقنيات الناشئة، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية ين خه جون، وناقش الجانبان تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ونقل التقنية، وبرامج تبادل المواهب، إلى جانب توسيع حضور الشركات التقنية الصينية الكبرى في المملكة.

وفي قطاع الفضاء، اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية نائب وزير الصناعة وتقنية المعلومات الدكتور شان تشونغده، وناقش فرص التعاون في تقنيات الفضاء، وتوسيع مجالات الشراكة في الابتكار، وتطوير القدرات المرتبطة بالقطاع.

كما اجتمع مع الإدارة التنفيذية لشركة Moonshot AI، المطوّرة لنموذج Kimi LLM، وناقش تطوير النماذج اللغوية الكبرى والتقنيات التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نقل التقنية وتسويقها، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة في المملكة.

واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كذلك مع رئيس مجلس إدارة ByteDance China ليدونغ تشانغ، وناقش التعاون في الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات، وتطوير الخوارزميات والنماذج اللغوية الكبرى، وتوسيع حضور الشركة في المملكة، بما يسهم في تنمية منظومة الابتكار التقني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الاجتماعات امتداداً لجهود المملكة في بناء شراكات دولية نوعية، واستقطاب التقنيات والاستثمارات المتقدمة، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز حضورها العالمي في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء.