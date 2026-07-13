شهدت بطولة كأس العالم الحالية إنجازًا تاريخيًا، بعدما نجحت المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ اعتماد التصنيف العالمي للمنتخبات.



وضمنت منتخبات فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا التأهل إلى دور الأربعة، وهي الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في تصنيف «فيفا»، حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا، بينما تواجه الأرجنتين حاملة اللقب منتخب إنجلترا.



وقد يشهد النهائي مواجهة بين صاحبي المركزين الأول والثاني في التصنيف، في حال نجاح الأرجنتين وفرنسا في تخطي عقبة نصف النهائي.



وتحمل النسخة الحالية رقمًا مميزًا آخر، إذ إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها حامل لقب كأس العالم ووصيفه، إلى جانب بطل أوروبا ووصيفه، في الدور نصف النهائي لبطولة واحدة؛ بعدما توجت الأرجنتين بلقب مونديال قطر على حساب فرنسا، قبل أن تحصد إسبانيا لقب بطولة أوروبا عام 2024 على حساب إنجلترا.



كما قد تشهد البطولة أول نهائي مكرر بين منتخبين منذ مواجهتي الأرجنتين وألمانيا في نهائيي عامي 1986 و1990، عندما تقاسم المنتخبان اللقب خلال تلك الفترة.



وتعد هذه المرة الحادية عشرة التي يضم فيها الدور نصف النهائي ثلاثة منتخبات أوروبية مقابل منتخب واحد من أمريكا الجنوبية، حيث تتفوق أوروبا تاريخيًا في عدد الألقاب بواقع 6 تتويجات مقابل 4 لأمريكا الجنوبية.



ومن بين المنتخبات التي بلغت نصف النهائي في النسخ العشر السابقة، توجت الأرجنتين بلقب عام 1986، وفرنسا عام 1998، وإسبانيا عام 2010، فيما تتصدر ألمانيا والبرازيل قائمة الأكثر تتويجًا بين هذه المنتخبات بثلاثة ألقاب لكل منهما، مقابل لقب واحد لإيطاليا.