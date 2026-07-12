وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم (الأحد) إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، التي تستمر حتى 22 يوليو، ضمن الخطة الفنية التي أعدها المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.



وضمت البعثة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، إلى جانب عدد من نجوم الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، إضافة إلى بقية اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.



وسيخوض الفريق تدريباته اليومية على ملاعب نادي ضمك، مستفيدًا من الأجواء المناخية المعتدلة التي تتميز بها أبها، والتي تسهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ البرنامج الإعدادي.



ومن المقرر أن يختتم النصر تحضيراته للموسم الجديد بإقامة المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 5 أغسطس، عبر معسكر خارجي يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وكان الفريق قد افتتح استعداداته للموسم الجديد بإقامة المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في مقر النادي بالرياض خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو، قبل الانتقال إلى أبها لاستكمال التحضيرات.



ويدخل النصر مرحلة الإعداد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، واضعًا نصب عينيه المحافظة على اللقب والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الرياضي القادم.