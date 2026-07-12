أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانتخابات، عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8 يوليو 2026، وبناءً على أحكام النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وتحديدًا المادة (5) الفقرتين (1) و(4).



وضمت اللجنة أحمد بن عبدالله القنيعان رئيسًا للجنة الانتخابات، إضافة إلى عضوية كل من بندر بن عبدالهادي الحميداني، والدكتور أحمد بن محمد باناعمة، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الفضلي، فيما يتولى عيسى بن ربيع الريس مهمات أمين سر اللجنة.



وأوضح الاتحاد أن لجنة الانتخابات ستعلن خلال الأيام القادمة الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما يشمل المراحل والإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات القادمة، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.



هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026، لتبدأ مرحلة جديدة يعيد فيها الاتحاد ترتيب مشهده الإداري تمهيدا للاستحقاق الانتخابي القادم.