التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب.

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أسهم في تحقيق تطور مستمر في الأعمال والخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتكامل الجهود بين الجهات العدلية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم، والجهود المشتركة، وفرص التطوير الممكنة بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز التكامل، والارتقاء بالمرفق العدلي.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يدعم جودة الأعمال ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.