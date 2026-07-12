أثار رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح جدلاً بشأن الوجهة المُحتملة لموكله، بعد رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي عقب نهاية موسم 2025-2026.

صورة من إسطنبول تُشعل التكهنات

ونشر رامي عباس صورة من الطائرة عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أثناء الهبوط في مدينة إسطنبول التركية، دون الكشف عن أي تفاصيل حول رحلته.

اهتمام سعودي وتركي

وبحسب موقع «Football Insider» البريطاني، لا يزال الانتقال إلى الدوري السعودي الخيار الأكثر ترجيحاً لنجم ليفربول السابق، لكن هناك تفاؤلاً في تركيا بإمكانية التعاقد معه، إذ يُعتقد أن أندية غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش مهتمة باللاعب.

وأضاف الموقع أن الأندية التركية أظهرت خلال فترات الانتقالات الأخيرة أنها لا تخشى الإنفاق الكبير، وهي الآن تأمل في إغراء صلاح بعرض مالي ضخم للتغلب على اهتمام أندية أخرى.

أسبوعان قد يحسمان وجهة صلاح

وتابع أن صلاح لم يعلن أي شيء بشأن وجهته القادمة، ويقضي فترة راحة بعد مشاركته في كأس العالم 2026، لكن من المتوقع أن تتضح الأمور أكثر خلال الأسبوعين القادمين بشأن وجهته الجديدة.