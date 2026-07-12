دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع حكم مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، التي أُقيمت اليوم (الأحد)، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال، الأربعاء في أتلانتا، بعد فوزه على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ميسي للحكم: تحدث معي باحترام

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، وجه ميسي حديثه مباشرة إلى الحكم البرتغالي جواو بينهيرو، منتقداً أسلوبه قبل نهاية الشوط الأول، قائلاً: «تحدث معي باحترام، لا تكن غير محترم، لقد تحدثت إليك باحترام».

من جانبها، قالت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «وضع القائد ميسي حدود صلاحيات الحكم خلال مباراة ربع النهائي، بنفس الهدوء والحزم اللذين يُظهرهما عادةً في أكثر المواقف حساسية على أرض الملعب».

ميسي يغيب عن التسجيل

وغاب ميسي عن التسجيل للمرة الأولى في النسخة الحالية من المونديال، لكن المنتخب الأرجنتيني حافظ على آماله في أن يصبح أول فريق يحتفظ بكأس العالم منذ البرازيل عام 1962.