أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، برئاسة جبار جودي، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم العمل الفني، عبر مخاطبة هيئة الإعلام والاتصالات بكتاب رسمي يتضمن ضوابط تهدف إلى حماية حقوق الفنانين العراقيين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للمهنة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط سوق الإنتاج الفني في البلاد.

أولوية للعراقيين

جاءت القرارات عقب اجتماعات عقدتها لجنة متخصصة مع المجلس المركزي للنقابة، وأسفرت عن التأكيد على منح الأولوية للفنانين العراقيين في مختلف الأعمال الفنية، وعدم الاستعانة بفنانين أو فنيين من خارج العراق في التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية، بما يدعم الكفاءات الوطنية ويعزز فرصها في سوق العمل.

كما شددت النقابة على عدم إشراك أي شخص صدر بحقه قرار يمنعه من ممارسة العمل النقابي، في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة.

ضوابط لمشاركة الأجانب

ووضعت النقابة آليات واضحة لمشاركة الفنانين العرب والأجانب في الأعمال العراقية، تضمنت الحصول على الموافقات الرسمية، وتسجيل العقود لدى النقابة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين والجهات المنتجة، ويحقق مزيداً من التنظيم والشفافية في القطاع.

حماية القطاع الفني

وأكدت نقابة الفنانين العراقيين أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير القطاع الفني، وحماية حقوق الفنان العراقي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالحركة الثقافية والإبداعية، وترسيخ بيئة عمل أكثر احترافية وتنظيماً، وفق الأطر القانونية المعتمدة.