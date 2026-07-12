أشاد الفنان الكويتي طارق العلي بتجربته الأخيرة في فيلم «ميس آن» مع زميلته الفنانة إلهام الفضالة، مؤكداً إعجابه بخياراتها الأخيرة في التركيز على أعمالها وحياتها العائلية، بعيداً عن ضجيج الخلافات ومواقع التواصل الاجتماعي.

تجربة مميزة

ووصف العلي التجربة مع الفضالة بالمميزة، مشيداً بطريقتها في التعامل مع أزمات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، قائلاً: «تجربة حلوة، أتمنى لها التوفيق، إلهام البرنسيسة».

وأوضح بأن إلهام الفضالة ركزت خلال الفترة الماضية على أعمالها، وقال: «تعجبني أيضاً هذه المرأة كونها أختنا وزوجة أخونا، إنها سكّرت أذنها عن السوشيال ميديا وفتحت أذنها لأعمالها ولجمهورها المحب، اليوم الفنان إذا وضع فكره بالسوشيال ميديا راح يدوخ وقد يقع في محظور وهو في غنى عنه».

أزمات سابقة

وحول الأزمات السابقة التي مر بها، أكّد العلي انتصاره فيها جميعها كونه فضّل دائماً اللجوء إلى القضاء بعيداً عن الدخول في سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قائلاً: «الحمد لله.. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فاليوم الله نصرنا، طلع صفحتنا بيضاء ورايتنا بيضاء».

عدم ثقة

من جهتها، كشفت الفنانة إلهام الفضالة نظرتها إلى العلاقات بعد التجارب الأخيرة التي مرت بها، مشيرة إلى أنها تعلمت عدم الثقة في الآخرين بسهولة، قائلة: «لا تقولي لي قريب ولا غريب».

وأكدت حرصها على الاهتمام بحياتها الخاصة وعملها فقط، قائلة: «من بعد سالفتي، يمكن الناس ملاحظة حياتي صارت بس بيتي بيتي».

«ميس آن»

وفيلم ميس آن أول عمل يجمع بين الفنانة إلهام الفضالة وطارق العلي، وينتمي إلى فئة الأفلام الكوميدية الاجتماعية ذات الطابع العائلي الذي يحمل رسالة وجانباً ترفيهياً في الوقت ذاته.

ويشارك في بطولة «ميس آن» كل من طارق العلي، وإلهام الفضالة، وشهاب جوهر، وشملان العميري، ومحمد الحملاي، وأحلام التميمي، وجلنار، وفاضل شهاب جوهر، وكوثر البلوشي، وآخرون. والعمل من تأليف بشاير الدوسري، وإخراج ناصر البلوشي.

ويُعد هذا العمل أول حضور سينمائي للفنانة إلهام الفضالة، ما يمنحه قيمة خاصة لديها، لا سيما أنها اشتهرت خلال السنوات الماضية بأدوارها الدرامية، فيما يمتلك طارق العلي مسيرة سينمائية تمتد إلى 7 أفلام، بدأت بفيلم «عدنان» عام 1986، وانتهت بفيلم «غميضة» الذي عُرض في 2024، ليعود من خلال «ميس آن» إلى شاشة السينما بعد فترة ابتعاد قاربت عامين.