حسمت الفنانة المصرية ليلى علوي الجدل المثار أخيراً حول إمكانية دخول نجلها خالد إلى الفن، بعد ظهوره المتكرر برفقتها في المناسبات الفنية، وكان آخرها العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد «ابن مين فيهم» الذي يواصل تحقيق أصداء إيجابية في دور العرض السينمائي.

دعم أسري مستمر

وأكدت علوي في تصريحات إعلامية على هامش احتفالها بالفيلم، أن نجلها لا يتطلع لخوض تجربة التمثيل أو العمل في المجال الفني مطلقاً، موضحة أن وجوده معها يأتي من باب الدعم الأسري المستمر.

وقالت: «خالد يتواجد معي طوال الوقت وليس في هذا العرض الفني فحسب، هو لا يرغب في دخول الوسط الفني تماماً، وكل ما أطلبه منه حالياً هو الدعاء لي بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المرجو».

إيرادات ضخمة

وبالتزامن مع هذه التصريحات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن انتعاش مؤشرات العمل في شباك التذاكر، إذ نجح الفيلم في تحقيق إيرادات ضخمة خلال الأسبوع الأول من انطلاق عرضه بدور السينما، وسط توقعات بتجاوزه حاجز المليون جنيه خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة استمرار الإقبال الجماهيري.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم «ابن مين فيهم» في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية «رشدي»، وهو رجل أعمال مستهتر يعيش حياة خالية من الالتزامات، وتنقلب حياته رأساً على عقب إثر وفاة عمته التي تركت له ميراثاً ضخماً، ولكن بشرط تعجيزي وهو العثور على ابنه المفقود من إحدى زيجاته القديمة العابرة.

وتبدأ الرحلة رفقة المحامية «ماجدة» حيث تتصاعد الأحداث وتتشابك في قالب مليء بالمواقف الكوميدية الطريفة.

ويشارك في بطولة العمل الفني إلى جانب ليلى علوي عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد، رانيا يوسف، وأحمد عصام السيد، بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.