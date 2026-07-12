أقيمت في الرياض منافسات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، وسط حضور جماهيري لافت، وشهدت تألق المقاتلين السعوديين وتحقيقهم 3 انتصارات، إلى جانب اكتمال قائمة المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، الذي تستضيفه الرياض في الثاني من أكتوبر القادم.



وتصدرت السعودية هتان السيف الحدث الرئيسي، بعد فوزها بالضربة الفنية القاضية على الجزائرية دانية أوحاشي في الجولة الثانية، لتسجل بداية ناجحة في أول ظهور لها على الساحة الاحترافية، وسط تفاعل جماهيري كبير.



وواصل السعودي مالك باسهل عروضه القوية، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم، بعد تغلبه بقرار الحكام بالإجماع على المغربي عماد العزامي، فيما حقق السعودي سعود الملحم الفوز بالطريقة ذاتها على المصري عبدالحليم الهوفي، في أول مشاركة له تحت مظلة الرابطة.



وفي النزال الرئيسي المشترك، تأهل الأردني حازم الكيالي إلى نصف نهائي وزن الويلتر، بعد فوزه بقرار الحكام بالإجماع على اللبناني حسن شعبان، لينضم إلى المغربي بدرالدين دياني، والجزائري عبدالكريم زواد، والفلسطيني عمر حسين.



وتأهل الجزائري إلياس بودغزام والسوري شادي قباني إلى نصف نهائي وزن الريشة، فيما أنهى الجزائري ريان عثماني نزاله أمام المصري إسلام مصطفى بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لتكتمل بذلك قائمة المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.



وأكدت هتان السيف أن الفوز في أول نزال احترافي يمثل بداية مهمة في مسيرتها، مشيرةً إلى أن تحقيق الانتصار بالضربة القاضية منحها دافعًا لمواصلة العمل والتطور وتقديم مستويات أفضل في الاستحقاقات القادمة.



من جانبه، أوضح مالك باسهل أن هدفه يتمثل في تطوير مستواه من نزال إلى آخر، مثمنًا الدعم الجماهيري الذي أسهم في تحفيزه لتحقيق الفوز.



بدوره، أشار سعود الملحم إلى أن تحقيق أول انتصار له أمام جماهير الرياض يمثل لحظة يعتز بها، مؤكدًا أن تمثيل المملكة مسؤولية تدفعه إلى مواصلة التطور وتقديم أفضل مستوياته في مشاركاته القادمة.