ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 10.55 نقطة ليصل إلى مستوى 10.818.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.



ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 126 مليون سهم، إذ سجّلت أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 117 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات ليفا، وطباعة تغليف، وصادرات، ورؤوم، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعاً، بينما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، وأنابيب الشرق، والمركز الكندي الطبي، وعناية الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.76%، فيما كانت أسهم شركات صادرات، ودرب السعودية، وباتك، وكيان السعودية، وبترو رابغ الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ورسن، والأسماك، ومسك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 176.78 نقطة ليصل إلى مستوى 22554.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.