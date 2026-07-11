أشادت الفنانة المصرية ليلى علوي بحفاوة استقبال الجمهور السعودي لفيلمها الجديد «ابن مين فيهم؟»، مؤكدة أن المحبة التي تلمسها في كل زيارة للمملكة تمثل مصدر سعادة واعتزاز بالنسبة لها.

ووجهت ليلى علوي، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة شكر إلى الجمهور السعودي، معربة عن سعادتها بالأجواء التي صاحبت عرض الفيلم، ومؤكدة أن الحضور الكبير والتفاعل الذي حظي به العمل جعلا هذه الأمسية واحدة من أبرز محطاته.

وقالت ليلى علوي في منشورها: «شكرًا لكل شخص حضر وشاركنا هذه الليلة، وشكرًا للشعب السعودى على كرم الاستقبال والمحبة الكبيرة اللى بنشوفها فى كل زيارة».

ويواصل فيلم «ابن مين فيهم؟» حضوره في دور العرض السينمائي داخل مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يحظى بتفاعل جماهيري ملحوظ منذ انطلاق عرضه وسط إقبال من محبي أبطاله.

صناع الفيلم

يضم فيلم «ابن مين فيهم؟» نخبة من النجوم، في مقدمتهم: ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وأحمد عصام السيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم: هالة فاخر، وشيماء سيف، ورانيا يوسف، وانتصار. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ثنائية متجددة

ويشهد الفيلم تجدد التعاون السينمائي بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد سلسلة من الأعمال التي جمعتهما وحققت نجاحًا جماهيريًا، إذ يلتقيان هذه المرة في كوميديا اجتماعية تقوم على المفارقات والمواقف الطريفة.