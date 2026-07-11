خيّم الحزن على الوسط الكروي في جنوب أفريقيا عقب الإعلان عن وفاة لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا ونادي ماميلودي صن داونز جايدن أدامز عن عمر 25 عاماً، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.



وأعربت رابطة لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا عن أسفها العميق لرحيل اللاعب، مؤكدة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» أن الأسرة الرياضية فقدت أحد أبرز لاعبيها في سن مبكرة. وحتى الآن، لم يصدر نادي ماميلودي صن داونز بياناً رسمياً بشأن الوفاة، كما لم تُكشف أسبابها.



وقال قائد منتخب جنوب أفريقيا السابق دكتور خومالو إن أدامز تلقى قبل إحدى مباريات منتخب بلاده في البطولة نبأ وفاة جدته، وذلك قبل ساعات من مواجهة التشيك في دور المجموعات.



وشارك لاعب الوسط مع منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض المباريات الثلاث في دور المجموعات، فيما بقي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة كندا في دور الـ32، التي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدف دون رد، ليودع البطولة.



وبعد انتهاء مشاركة المنتخب، حصل أدامز مع 7 من زملائه في ماميلودي صن داونز، الذين شاركوا أيضاً في كأس العالم، على إجازة إضافية لمدة أسبوعين، وكان من المقرر أن يلتحق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في النمسا خلال الأسبوع القادم تحت قيادة المدرب ميغيل كاردوسو، قبل أن تضع وفاته المفاجئة نهاية مأساوية لمسيرته الكروية.