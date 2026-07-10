أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع حارس المرمى بيرس تشارلز، قادماً من شيفيلد وينزداي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقد طويل.. وإعارة إلى كوينز بارك

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن حارس المرمى الدولي لمنتخب أيرلندا الشمالية وقع عقداً لمدة خمس سنوات، ليستمر مع السيتي حتى صيف عام 2031.

وأضاف البيان: «سينتقل تشارلز على سبيل الإعارة إلى نادي كوينز بارك رينجرز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، طوال موسم 2026-2027».

مسيرة واعدة

وكان الحارس، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يُعد شقيقه الأكبر شيا لاعباً سابقاً في السيتي، قد تدرج في أكاديمية النادي قبل أن ينتقل إلى شيفيلد وينزداي في صيف عام 2021، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

وعقب ظهوره الأول مع الفريق الأول لشيفيلد في يناير 2024، خاض تشارلز 36 مباراة مع الفريق الأول، وخلال تلك الفترة برز كواحد من أكثر حراس المرمى الشباب تميزاً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، كما خاض 12 مباراة بقميص منتخب أيرلندا الشمالية.

ثاني صفقات السيتي

ويُعد بيرس تشارلز ثاني صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 135 مليون يورو.