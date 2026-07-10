أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، استمرار المدرب البلجيكي هوغو بروس في قيادة منتخب جنوب أفريقيا «بافانا بافانا»، رغم إعلان المدرب رحيله واعتزاله التدريب نهائياً عقب انتهاء مهمته في بطولة كأس العالم 2026.

وكان بروس قد قال قبل ساعات لموقع «voetbalnieuws» البلجيكي: «هل سأستمر كمدرب؟ لا، هذا قرار لا رجعة فيه، لن تكون كرة القدم جزءاً من حياتي على مدار الساعة بعد الآن»، مشيراً إلى استعداده للعمل مع الاتحاد الجنوب أفريقي كمستشار.

الاتحاد الجنوب أفريقي ينفي رحيل المدرب

وقال الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، في بيان رداً على تصريحات بروس: «ينفي الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم الادعاءات بأن المدرب هوغو بروس قد ترك منصبه كمدرب للمنتخب الوطني الأول للرجال في جنوب أفريقيا».

وأضاف البيان: «لا يزال بروس مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا، والتقارير التي تدعي عكس ذلك عارية عن الصحة تماماً، وليست هذه المرة الأولى التي تُشاع فيها أخبار رحيل المدرب البلجيكي بعد فترة وجيزة من تألق المنتخب الجنوب أفريقي الأول في بطولة دولية، ففي مارس 2024، ترددت أنباء عن انضمام بروس إلى المنتخب التونسي بعد أسابيع قليلة من فوز منتخبنا بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في ساحل العاج».

إنجاز مونديالي تاريخي

وتابع البيان: «عاد بروس مع المنتخب من بطولة كأس العالم 2026 قبل أيام قليلة، بعد أن صنع التاريخ في هذه البطولة العالمية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وتأهل منتخب «بافانا بافانا» إلى الدور الثاني من البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 في آخر مباراة ضمن دور المجموعات، في مونتيري بالمكسيك».

موعد عودة المدرب

واختتم البيان: «يتواجد المدرب حالياً في منزله في بلجيكا، وسيعود إلى جنوب أفريقيا في وقت لاحق من هذا الشهر».