طالب أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو اتحاد كرة القدم في بلاده بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب «السيليساو»، عقب الوداع المخيب لبطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16 على يد النرويج.

روماريو يطالب بالرحيل الفوري

وقال روماريو في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «لا يمكن لأنشيلوتي الاستمرار مدرباً للبرازيل، هذا مستحيل، لو كنت مسؤولاً عن الاتحاد، لدخلت غرفة الملابس، وأمرته بالرحيل، وأنهيت عقده فوراً. المباراة ضد النرويج كانت مخزية».

انتقاد للقرارات الفنية

وأضاف: «لم أفهم حتى ما كان يدور في ذهن أنشيلوتي في مباراة النرويج، لقد أخرج برونو غيماريش وأشرك إيدرسون في مركز الظهير. هل تفعل ذلك لأنك لم تستدعِ أي ظهير آخر؟ هل من المنطقي أن يُصاب ظهير فتستدعي قلب دفاع؟».

لو كان برازيلياً لمزقوه إرباً

كما ألقى اللوم على الصحافة البرازيلية لعدم انتقادها الكافي للمدرب الإيطالي لكونه أجنبياً، قائلاً: «لو كان مدرباً برازيلياً لمزقوه إرباً إرباً منذ زمن، لكن ذلك لم يحدث لأنه أجنبي».

عقد طويل مع الاتحاد البرازيلي

ويمتد عقد أنشيلوتي حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه، على الرغم من الغضب تجاهه بسبب الوداع المبكر للمونديال.