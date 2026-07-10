واصل اللاعب المغربي الشاب أيوب بوعدي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعد مشاركته أساسياً أمام فرنسا اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ثاني أصغر لاعب مشاركة في ربع النهائي

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، يخوض بوعدي مباراة فرنسا بعمر 18 عاماً و280 يوماً، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي كأس العالم، بعد أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، الذي شارك أمام ويلز في مونديال 1958 وهو بعمر 17 عاماً و239 يوماً.

رقم أفريقي غير مسبوق

كما أصبح بوعدي أول لاعب أفريقي في التاريخ يشارك في خمس مباريات بكأس العالم وهو لا يزال في سن المراهقة.

تألق يشعل صراع الكبار

وخطف لاعب ليل الفرنسي بوعدي الأضواء بتألقه في بطولة كأس العالم 2026، ما أشعل صراعاً بين كبار أندية أوروبا للتعاقد معه، بحسب تقارير صحفية.

ويمتد عقد المغربي الشاب مع ليل الفرنسي حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».