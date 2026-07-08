أشاد وزير الرياضة الأرجنتيني السابق ولاعب منتخب «التانغو» خلال فترة التسعينات كارلوس ماك أليستر، بالمستوى المميز الذي قدمه منتخب مصر أمام منتخب بلاده، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعدما تقدم بنتيجة 2-0 حتى قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء، حين قلب منتخب الأرجنتين تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2، وسط قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثارت اعتراضات الجانب المصري.

كدت أُصاب بنوبة قلبية

وقال أليستر في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «كدت أصاب بنوبة قلبية بسبب المباراة، لقد قدم منتخب مصر مباراة رائعة، وكان سريعاً وحاسماً في الهجمات المرتدة، وعلى الرغم من أنني كنت أتوقع صعوبة المباراة لأن منتخب الأرجنتين لم يصل بعد إلى المستوى الذي كان عليه في 2022، إلا أن الأرجنتينيين بطبيعتهم منافسون، وقد اعتدنا القتال حتى اللحظة الأخيرة، وكنت واثقاً من أن الفريق لن يستسلم».

الأخطاء التحكيمية تحدث للجميع

وحول رأيه في بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أجاب والد لاعب «التانغو» الحالي أليكسيس ماك أليستر: «في كثير من الأحيان يتخذ الحكام قرارات لا يتفق معها الجميع، وهذا يحدث مع كل المنتخبات، الأرجنتين نفسها تعرضت للظلم في نهائيي كأس العالم أمام ألمانيا 1990 و2014، وخسرنا النهائيين، اشتكينا وتألمنا، لكن كل شيء يمضي، ومصر تعلم أنها قدمت بطولة كأس عالم رائعة، وهذا أهم من أي شيء آخر».

المرشحون للقب المونديال

وعن توقعاته لبطل كأس العالم 2026، قال: «فرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، هذه هي المنتخبات التي أراها الأوفر حظاً للتتويج».