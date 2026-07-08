أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر نظر الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان المصري أحمد عز، والتي تطالب فيها بحبسه لعدم سداد متجمد أجر خادم، وحددت جلسة 28 يوليو الجاري لاستكمال نظر القضية.

دعوى حبس

وكان محامي زينة أقام سابقاً دعوى دفع أو حبس ضد أحمد عز، مطالبًا بتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكلته، بعد اتهامه بالامتناع عن سداد المبالغ المستحقة الخاصة بأجر خادم.

570 ألف جنيه

وبحسب أوراق الدعوى، فإن قيمة متجمد أجر الخادم عن الفترة الممتدة من عام 2024 حتى 2026 بلغت 570 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تستند إليه زينة في مطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

حكم سابق

وتأتي هذه التطورات عقب صدور حكم من محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة برفض الالتماس المقدم من أحمد عز لإلغاء الحكم الخاص بأجر خادم لطفليه من زينة، ليظل الحكم السابق ساريًا دون تغيير.

خلفية القضية

تأتي الدعوى ضمن النزاعات القضائية المستمرة بين زينة وأحمد عز، إذ تطالب الفنانة بتنفيذ الحكم الصادر بشأن أجر خادم، متهمةً إياه بعدم سداد المستحقات المالية المقررة عن الفترة محل النزاع، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة للمطالبة بحقوقها.

أحكام سابقة

وسبق أن أيدت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة استمرار الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بسداد أجر خادم، بعدما رفضت الالتماس الذي تقدم به لإلغائه ليبقى الحكم قائمًا.